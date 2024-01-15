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Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат противостояния – 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 15-е место, Альтмайер – 57-е.

Во втором круге Хачанов сыграет с представителем США Александром Ковачевичем (№103 мирового рейтинга).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open теннис Карен Хачанов
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