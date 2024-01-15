Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Даниэля Альтмайера в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.
Результат противостояния – 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) в пользу россиянина.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 15-е место, Альтмайер – 57-е.
Во втором круге Хачанов сыграет с представителем США Александром Ковачевичем (№103 мирового рейтинга).
Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.
Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.