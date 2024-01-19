Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Себастьяна Корду в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.
Результат матча – 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу россиянина.
Рублев является пятой ракеткой мира, Корда в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 26-е место.
В следующем круге представитель России сыграет с 10-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором. Олимпийский чемпион в миксте Рублев на всех турнирах Большого шлема доходил максимум только до четвертьфинала.