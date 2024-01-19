Поиск

Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил американца Себастьяна Корду в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Результат матча – 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу россиянина.

Рублев является пятой ракеткой мира, Корда в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 26-е место.

В следующем круге представитель России сыграет с 10-й ракеткой мира австралийцем Алексом Де Минором. Олимпийский чемпион в миксте Рублев на всех турнирах Большого шлема доходил максимум только до четвертьфинала.

Андрей Рублев Australian Open теннис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Карякин назвал Каруану потенциальным фаворитом в гонке за мировую корону

Карякин назвал Каруану потенциальным фаворитом в гонке за мировую корону

Хачанов и Андреева вышли в четвертый круг Australian Open

Девять россиян пробились в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий круг Australian Open

Вратарь Лещук продлил контракт с ФК "Динамо"

Блинкова победила третью ракетку мира Рыбакину на Australian Open

МОК повторно проверит россиян на соответствие критериям допуска к ОИ

МОК повторно проверит россиян на соответствие критериям допуска к ОИ

Баскетболиста ЦСКА Курбанова дисквалифицировали за кокаин

Первая ракетка России выбыла из Australian Open

Первая ракетка России выбыла из Australian Open

Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА

Футболист "Зенита" Круговой подписал контракт с ЦСКА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });