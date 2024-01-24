Зверев стал соперником Медведева по полуфиналу Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу Зверева.

Представитель Германии в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает шестое место, Алькарас располагается на второй строчке.

В полуфинале Зверев сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который ранее в среду одолел поляка Хуберта Хуркача. Статистика матчей между Медведевым и Зверевым насчитывает 18 матчей, 11 из которых выиграл теннисист из России.

Вторая путевка в финал будет разыграна в матче между лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и четвертой ракеткой итальянцем Янником Синнером. Ранее они встречались в официальных матчах шесть раз, счет по победам – 4-2 в пользу Джоковича.

Джокович – действующий и 10-кратный победитель Открытого чемпионата Австралии.