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Зверев стал соперником Медведева по полуфиналу Australian Open

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4 в пользу Зверева.

СпортДаниил Медведев вышел в полуфинал Australian OpenДаниил Медведев вышел в полуфинал Australian OpenЧитать подробнее

Представитель Германии в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает шестое место, Алькарас располагается на второй строчке.

В полуфинале Зверев сыграет с третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым, который ранее в среду одолел поляка Хуберта Хуркача. Статистика матчей между Медведевым и Зверевым насчитывает 18 матчей, 11 из которых выиграл теннисист из России.

Вторая путевка в финал будет разыграна в матче между лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и четвертой ракеткой итальянцем Янником Синнером. Ранее они встречались в официальных матчах шесть раз, счет по победам – 4-2 в пользу Джоковича.

Джокович – действующий и 10-кратный победитель Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open 2024

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