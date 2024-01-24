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Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил девятую ракетку поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

В 1/2 финала россиянин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, №6 мировго рейтинга) – Карлос Алькарас (Испания, 2).

После вылета Андрея Рублева Медведев остается единственным представителем России в мужском одиночном разряде. В женском разряде турнирный путь продолжает россиянка Анна Калинская, которой в среду предстоит сыграть в четвертьфинале с соперницей из Китая Синвэнь Жэн.

Australian Open Даниил Медведев теннис
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