Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев победил девятую ракетку поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале теннисного турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.
В 1/2 финала россиянин сыграет с победителем пары Александр Зверев (Германия, №6 мировго рейтинга) – Карлос Алькарас (Испания, 2).
После вылета Андрея Рублева Медведев остается единственным представителем России в мужском одиночном разряде. В женском разряде турнирный путь продолжает россиянка Анна Калинская, которой в среду предстоит сыграть в четвертьфинале с соперницей из Китая Синвэнь Жэн.