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Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров снова вышел на первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги-2023/24.

В победном матче против "Аризоны" (6:3) россиянин набрал три очка результативности: он забросил шайбу в ворота и сделал две голевые передачи.

После этого матча в активе Кучерова стало 83 (32+51 по системе "гол+пас") очка в 48 матчах чемпионата. По этому показателю он опередил лидировавшего канадца Натана Маккинона из "Колорадо". У того сейчас 82 (30+52) также в 48 матчах.

30-летний воспитанник ЦСКА Кучеров играет в НХЛ с сезона-2013/14, все это время он выступает за "Тапму". В 692 матчах регулярных чемпионатах в карьере в НХЛ он набрал 812 (308+504) очка.

НХЛ Колорадо Никита Кучеров хоккей
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