Россиянин Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Тампа-Бэй" обыграла "Филадельфию" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) в пользу хоккеистов "Тампы".

Самым результативным игроком матча стал российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, на счету которого три гола и одна результативная передача.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин набрал 80 (31+39 по системе "гол+пас") очков результативности в 47 матчах. Он - самый результативный игрок лиги в текущем сезоне. Всего же в НХЛ (за "Тампу" играет с сезона-2013/14) на его счету 809 (307+502) очков в 691 матче регулярных чемпионатов.