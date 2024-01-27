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Российский теннисист Шевченко перешел под флаг Казахстана

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Александр Шевченко заявил, что с ближайшего понедельника будет выступать под флагом Казахстана.

"Привет всем! Просто хочу, чтобы все знали, что со следующей недели я буду представлять на корте Казахстан. Я очень горжусь этим и с нетерпением жду выхода на корт, стараясь сделать памятные моменты для себя и страны", - написал спортсмен в соцсетях.

Сейчас 23-летний Шевченко занимает 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). К данному моменту не выиграл ни одного титула ATP.

Последний матч в качестве россиянина он провел 14 января, уступив в первом круге турнира Большого шлема испанцу Хауме Муньяру (№82 в мировом рейтинге).

теннис Казахстан Александр Шевченко
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