Медведев выиграл и второй сет финала Australian Open с Синнером

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев упрочил преимущество в счете в финале турнира серии Большого шлема Australian Open против итальянца Янника Синнера.

После выигранной первой партии (6:3) россиянин взял верх и во второй – также 6:3.

Медведев – третья ракетка мира, Синнер в мировом рейтинге располагается на четвертой строчке.

Соревнование проходит в Мельбурне. Ранее Медведев дважды проигрывал в финалах Australian Open - сербу Новаку Джоковичу (2021 год) и испанцу Рафаэлю Надалю (2022). При этом россиянин выигрывал US Open-2021.

Синнер впервые участвует в финале турнира Большого шлема.