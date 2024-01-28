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Чемпион России по боксу избежал серьезных травм после нападения в Челябинске

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Подвергшийся обстрелу в Челябинске чемпион России Андрей Стоцкий избежал серьезных травм, сообщили "Интерфаксу" в Федерации бокса России.

"Андрей Стоцкий не получил серьезных повреждений и травм. Он был выписан из больницы в тот же день. Сейчас Андрей уже находится на сборах в Приэльбрусье", - рассказали в федерации.

Ранее СМИ сообщали, что в Челябинске в полночь 26 января неизвестные в ходе возникшего конфликта неоднократно выстрелили в Стоцкого из травматического оружия. В результате 28-летний спортсмен был доставлен с ранениями в одну из больниц.

Стоцкий – чемпион России по боксу, победитель молодежного ЧМ. На профессиональном ринге провел четыре поединка, все выиграл (три – нокаутом).

бокс Челябинск Андрей Стоцкий
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