Спортсмены из 107 стран подтвердили участие в Играх Будущего в Казани

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Жеребьевка Игр Будущего-2024 в десяти дисциплинах прошла в московском ВДНХ в понедельник. По словам руководителя проекта, Игоря Столярова, участие в Играх в Казани к настоящему моменту подтвердили 277 команд.

"Сегодня стали известны турнирные сетки в самых зрелищных, на мой взгляд, дисциплинах. Игры Будущего – постоянно расширяющаяся вселенная. Мы начинали с 16 дисциплин, потом увидели огромный интерес и расширили программу до 21 вида, сейчас еще добавился Футбол для дружбы для детей 9–13 лет",

- приводит слова Столярова пресс-служба Игр.

"Уже подписаны соглашения с 277 командами из 107 стран – это серьезный международный уровень. И мы думаем над дополнительными турнирами по фиджитал-футболу, фидитал-баскетболу и Dota2 в рамках Игр Будущего, потому что есть еще участники, желающие попасть на наши соревнования. Все постоянно меняется – и, к счастью, в лучшую сторону. В сторону увеличения масштаба, усиления спортивного продукта и совершенствования картинки для зрителей", – отметил руководитель проекта.

Игры Будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.