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Чернышенко заявил, что в Играх будущего ожидается участие более 2 тыс. спортсменов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Играх будущего, которые должны состояться в Казани в феврале этого года, ожидается участие более двух тысяч спортсменов более чем из ста стран, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Несмотря на политику Международного олимпийского комитета, Россия и ее страны-партнеры поддерживают идею "спорт вне политики". В феврале для участия в турнире мы ожидаем более 2 тыс. участников из более 100 стран. (...) Ни о каком бойкоте речи не идет", - сказал он, выступая на пленарной сессии в рамках Дня туризма и спорта на выставке "Россия" на ВДНХ в воскресенье.

По его мнению, Игры будущего позволят увеличить поток иностранных туристов в РФ.

Игры будущего должны пройти с 21 февраля по 3 марта 2024 года в Казани.

Казань Игры будущего Дмитрий Чернышенко
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