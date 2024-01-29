НХЛ признала Кучерова лучшим игроком недели

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

За отчетный период он провел три матчах, в которых набрал 9 (4+5 по системе "гол+пас") очков. В одном из матчей – против "Филадельфии" (6:3) россиянин оформил хет-трик, ставший пятым в карьере в НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров набрал 85 (32+53) очков и вышел на первое место в списке самых результативных игроков текущего чемпионата.

Второй звездой признан канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, на счету которого 8 (4+4) очков в трех матчах.

В тройку лучших игроков попал американский нападающий "Флориды" Мэттью Ткачук, который также набрав 8 (4+4) очков, но в четырех встречах.