Поиск

Менеджер Тарасов предположил, что Фьюри победит Усика по очкам

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов считает, что британец Тайсон Фьюри является фаворитом предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика.

"Бой, где встречаются два хороших боксера. Правда один из них большой, а второй маленький. Поединок должен пройти по всем известному сюжету, где побеждают габариты. Однако все может измениться, если Тайсон Фьюри потеряет в каком-то моменте фокус. Усик умеет хорошо пользоваться ситуацией и всегда использует свою возможность. Совсем недавно мы видели, как Фьюри терял концентрацию, когда упал в нокдаун от Нганну. Думаю, что бой пройдёт всю дистанцию, руку поднимут британцу", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC 35-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 35 поединков, выиграл 34 (24 - нокаутом), один бой с его участием завершился вничью. 36-летний Усик провел 21 бой, все выиграл (14 – нокаутом). Он - чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO.

Тайсон Фьюри бокс Александр Усик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

Щербакова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию вместо Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

НХЛ признала Кучерова лучшим игроком недели

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

CAS уточнил, что судьбу командного золота фигуристов на ОИ-2022 решит ISU

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия

Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });