Менеджер Тарасов предположил, что Фьюри победит Усика по очкам

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Менеджер ММА Виталий Тарасов считает, что британец Тайсон Фьюри является фаворитом предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика.

"Бой, где встречаются два хороших боксера. Правда один из них большой, а второй маленький. Поединок должен пройти по всем известному сюжету, где побеждают габариты. Однако все может измениться, если Тайсон Фьюри потеряет в каком-то моменте фокус. Усик умеет хорошо пользоваться ситуацией и всегда использует свою возможность. Совсем недавно мы видели, как Фьюри терял концентрацию, когда упал в нокдаун от Нганну. Думаю, что бой пройдёт всю дистанцию, руку поднимут британцу", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC 35-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 35 поединков, выиграл 34 (24 - нокаутом), один бой с его участием завершился вничью. 36-летний Усик провел 21 бой, все выиграл (14 – нокаутом). Он - чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO.