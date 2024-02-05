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Константин Цзю расстроен проведением боя Бетербиева с Биволом

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что его не воодушевила договоренность о проведении поединка между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

"Не хочу делать ставки на этой бой. У нас (России – ИФ) будет только один чемпион, а не два, к сожалению. Понятное дело, будет классный бой, но у меня даже нет желания видеть его. Немного расстроен этим", - приводит слова Цзю "Матч ТВ".

"Понимаю, когда они выступают на определенном уровне, но когда за титул… Я знаю и Артура, и Дмитрия, поэтому не хочу отдавать пристрастие какой‑то стороне. Конечно, буду ждать бой, уверен, он будет классный. Тактика будет одним из самых важных факторов успеха, оба боксера будут готовы на максимум. Уверен, соперники отнесутся с уважением друг к другу", - отметил Цзю.

Как сообщалось, бой между Бетербиевым и Биволом пройдет 1 июня в Саудовской Аравии.

33-летний Бивол в декабре 2023 года защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив британца Артура. На счету Бивола на профессиональном ринге 22 победы в 22 поединках (11 – нокаутом).

39-летний Бетербиев 18 января 2024 года защитил титулы по версиям WBC, WBO и IBF, победив британца Каллума Смита. На счету Бетербиева 20 досрочных побед в 20 профессиональных боях.

Константин Цзю бокс Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
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