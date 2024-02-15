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Виктор Мозес покинет "Спартак" по окончании сезона

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сезон-2023/24 станет последним в составе московского "Спартака" для нигерийского футболиста Виктора Мозеса, сообщает "Матч ТВ".

Как уточнили в агентстве ROOF, представляющем интересы полузащитника, "Спартак" не делал Мозесу предложений о продлении контракта. Соглашение же игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Экс-футболист лондонского "Челси" 33-летний Мозес выступает в "Спартаке" с осени 2020 года, в составе московской команды выиграл Кубок России.

Виктор Мозес Спартак футбол
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