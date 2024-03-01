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Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от француза Уго Умбера в 1/2 финала турнира категории АТР 500 в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу француза.

Таким образом, первая ракетка России (и четвертая – в мире) Медведев не смог выйти в финал в финал. Умбер (номер 18 в мировом рейтинге) стал финалистом. В финале он сыграет с 23-й ракеткой мира Александром Бубликом (23) из Казахстана. Бублик в полуфинале играл с россиянином Андреем Рублевым (5), которого в третьем сете дисквалифицировали за оскорбление судьи.

Даниил Медведев теннис
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