Надаль снялся с турнира в Индиан-Уэллсе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире в Индиан-Уэллсе (США). Об этом сообщается на сайте соревнования.

Спортсмен сослался на свое здоровье.

"Я много работал и тренировался, и вы все знаете, что в эти выходные я сдал тест, но я не считаю себя готовым играть на самом высоком уровне в столь важном турнире. Это непростое решение, на самом деле оно тяжелое, но я не могу лгать себе и тысячам фанатов. Я буду скучать по вам всем и уверен, что турнир пройдет с большим успехом", - приводятся слова Надаля.

Организаторы турнира заявили, что расстроены в связи с решением Надаля, но пожелали ему скорейшего возвращения в строй.

На протяжении длительного времени Надаль восстанавливался после травмы, в начале 2024 года выступил на турнире в Брисбене (Австралия), но снялся с Australian Open-2024.