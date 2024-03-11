Глава РФС заявил о скепсисе к правосудию Нидерландов на фоне дела Промеса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент РФС Александр Дюков заявил, что не полностью доверяет судебной системе Нидерландов, приговорившей футболиста "Спартака" Квинси Промеса" к тюрьме за нападение на родственника, а также за контрабанду наркотиков.

"Сложно что‑то комментировать в контексте уголовных дел, которые были возбуждены в Нидерландах. У меня есть определенный скепсис по отношению к правоохранительной системе и судебным органам Нидерландов", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

По словам Дюкова, нынешняя ситуация – пока не повод запрещать Промесу играть в чемпионате России.

"Нужно исходить из того, какая судебная система принимала решение. Если решение принято российской судебной системой, то футболист не должен играть. Что касается зарубежных судебных инстанций, то в их отношении, повторюсь, есть определенный скепсис, каждый случай нужно рассматривать индивидуально", - сказал Дюков.

Ранее в 2024 году суд в Нидерландах заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в торговле наркотиками. А в 2023 году нидерландский суд приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за то, что тот ударил ножом своего родственника.