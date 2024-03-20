Вячеслав Екимов выступил против бойкота Олимпиады

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов призвал не отказываться от участия в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на ограничения со стороны МОК.

"Решение о том, ехать или не ехать, примет государство в лице профильных ведомств, и оно будет решающим. Я лишь хочу высказать свое субъективное мнение, что на Олимпиаду 2024 ехать надо и участвовать!" - приводятся слова Екимова в телеграм-канале ФВСР.

"Во-первых, мы как страна продолжаем поддерживать спортивные идеалы. Во-вторых, все наши спортсмены, которые будут квалифицированы и отобраны для участия — это профессиональные спортсмены. Для них это их профессиональная деятельность, и они заслужили уважения к своему труду", - подчеркнул Екимов.

По мнению Екимова, "участие в не простых условиях и в той не благоприятной обстановке — это также будет подвигом". "Не сломаться и не упасть духом, а добиться высоких мест и побед!" - заявил он.

"Пускай страна благословит своих спортсменов на достижение успеха и победы! Желаю всем удачи!" - добавил Екимов.

Накануне МОК заявил, что россияне и белорусы не примут участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. При этом на случай их побед для них утвердили специальные флаг и (без слов) гимн.

Также МОК пригрозил санкциями тем спортсменам, кто выступит на Играх Дружбы в России.

В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.