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Чернышенко считает, что россияне должны участвовать в Олимпиаде

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Дмитрий Чернышенко высказал мнение, что российским спортсменам, которым удалось пройти отбор на Олимпиаду 2024 года в Париже, нужно принимать участие в играх.

"Совсем несколько видов спорта есть, где такая возможность (отобраться на Олимпиаду - ИФ) остается, и дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", - заявил Чернышенко в четверг в Госдуме.

"Если МОК официально подтвердит, что снимаются условия, по которым имеющие допуск спортсмены должны осудить СВО или отказаться от родины, то я думаю, что юридических препятствий для того, чтобы спортсмены поехали на Олимпиаду, не будет", - сказал вице-премьер.

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Он добавил, что выдвинутые Международным олимпийским комитетом и международными федерациями условия допуска к Олимпиаде таковы, что практически никто из российских спортсменов не сможет выступить на ОИ в Париже.

Ранее МОК заявил, что россияне и белорусы не примут участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже. При этом на случай их побед для них утвердили специальные флаг и (без слов) гимн. Сами победы в медальном зачете учтены не будут.

Также МОК пригрозил санкциями тем спортсменам, кто выступит на Играх Дружбы в России.

В декабре прошлого МОК допустил российских и белорусских атлетов до участия в нейтральном статусе в Олимпиаде 2024 года в Париже. В критериях допуска на летнюю Олимпиаду, в частности, указано, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать там только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены на ОИ, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах безопасности своих стран.

Олимпийский комитет России Дмитрий Чернышенко МОК
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