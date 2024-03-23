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Оставшиеся старты чемпионата России по лыжным гонкам отменены

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Женский и мужской гонки с общего старта в рамках чемпионата России по лыжам решено отменить, сообщил директор оргкомитета турнира Дмитрий Ермаков.

"Решение принято, сейчас оформляем протокольно, соревнования отменены", - приводит слова Ермакова "Матч ТВ".

По словам Ермакова, речь идет именно об окончательной отмене, а не переносе.

"Гонки отменены и точка", - констатировал он.

Гонки должны были пройти в субботу и воскресенье.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт в подмосковном "Крокус Сити Холле". В здании начался пожар. Количество погибших при атаке на "Крокус Сити Холл", по данным СКР, возросло до 93 человек.

лыжные гонки
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