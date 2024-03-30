Гол и передача россиянина Миранчука принесли "Аталанте" победу над "Наполи"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Аталанты" со счетом 3:0 победили действующего чемпиона Италии "Наполи" в гостевом матче 30-го тура чемпионата страны.

На 26-й минуте гол провел Алексей Миранчук, на 45-й отличился Джанлука Скамакка, которому ассистировал Миранчук. На 88-й счет стал разгромным, гол провел Тен Копмейнерс.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук забил четыре гола в матчах всех турниров.

Сейчас "Аталанта" занимает шестое место в Серии А, набрав 50 очков, "Наполи" - не седьмой строчке, 45 баллов.