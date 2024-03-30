Поиск

Гол и передача россиянина Миранчука принесли "Аталанте" победу над "Наполи"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Аталанты" со счетом 3:0 победили действующего чемпиона Италии "Наполи" в гостевом матче 30-го тура чемпионата страны.

На 26-й минуте гол провел Алексей Миранчук, на 45-й отличился Джанлука Скамакка, которому ассистировал Миранчук. На 88-й счет стал разгромным, гол провел Тен Копмейнерс.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук забил четыре гола в матчах всех турниров.

Сейчас "Аталанта" занимает шестое место в Серии А, набрав 50 очков, "Наполи" - не седьмой строчке, 45 баллов.

Аталанта Наполи Серия А футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Крылья Советов" и "Зенит" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

"Локомотив" обыграл "Авангард" и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами

Медведев проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами

"Ростов" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Вратарь сборной России Федотов перешел в "Филадельфию"

Вратарь сборной России Федотов перешел в "Филадельфию"

Десятки стран предложили Франции помощь по охране летней Олимпиады в Париже

"Авангард" отыгрался в серии КХЛ с "Локомотивом", команды проведут седьмой матч

ХК ЦСКА расторг контракт с вратарем Иваном Федотовым

Татьяна Тарасова заявила, что не будет клеймить уехавших на ОИ россиян

Татьяна Тарасова заявила, что не будет клеймить уехавших на ОИ россиян

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Masters в Майами

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });