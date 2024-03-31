Гендиректор RCC Boxing Promotions выступил за реванш между Тимом Цзю и Фундорой

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - У австралийского боксера Тима Цзю сохраняются хорошие перспективы, несмотря на поражение от американца Себастьяна Фундоры, считает генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов. Руководитель организации считает, что боксеры должны провести бой-реванш.

"Насколько я знаю, реванш в контракте прописан. Если это так, то нужно воспользоваться этой опцией и проводить второй бой в Австралии. Если Цзю действительно проиграл, как пишут, из-за рассечения, из-за того, что не видел соперника, то может в другом расстоянии он сумеет победить. Я считаю, что реванш нужен", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Считаю, что у Тимофея сохраняются хорошие перспективы. Глобально ничего страшного не произошло. Тимофей молодой, но уже известный боксер. Сейчас нужно сделать правильные выводы и спокойно работать дальше. Никакой катастрофы точно не произошло", - отметил он.

Поединок прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени. По итогам 12 раундов победу присудили Фунддоре раздельным решением судей. На кону боя стоял принадлежавший Тиму Цзю чемпионский пояс WBO в первом среднем весе.

29-летний Тим Цзю потерпел первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге, до этого он выиграл 24 боя подряд, в том числе 17 – досрочно. У 26-летнего Фундоры теперь 21 победа (13 – нокаутом), а также по одному поражению и ничьи.

Изначально соперником сына бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Константина Цзю должен был стать Кит Турман, но американец получил травмы.