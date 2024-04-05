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Главный тренер сборной Казахстана по футболу возглавил "Ахмат"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Новым главным тренером "Ахмата" стал Магомед Адиев, сообщает пресс-служба грозненского футбольного клуба.

46-летний специалист в настоящее время возглавляет сборную Казахстана, он будет совмещать должности.

На посту наставника "Ахмата" Адиев сменил Мирослава Ромашенко, который накануне подал в отставку после вылета из Кубка России.

Адиев ранее играл за "Терек" (предыдущее название клуба), также работал ассистентом главного тренера грозненцев, возглавлял вторую команду.

Ахмат футбол Казахстан Магомед Адиев Мирослав Ромашенко
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