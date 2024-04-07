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Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Макс Ферстаппен
Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Японии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек его напарник по команде мексиканец Серхио Перес. Третью ступень на подиуме занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

После четырех этапов в личном зачете лидирует Ферстаппен (77 очков), второе место занимает Перес (64), третье – монегаск Шарь Леклер из Ferrari (59).

Формула-1 Макс Ферстаппен
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