Ферстаппен выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Макс Ферстаппен Фото: Clive Mason/Getty Images

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull стал победителем Гран-при Японии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек его напарник по команде мексиканец Серхио Перес. Третью ступень на подиуме занял испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

После четырех этапов в личном зачете лидирует Ферстаппен (77 очков), второе место занимает Перес (64), третье – монегаск Шарь Леклер из Ferrari (59).