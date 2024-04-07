"Зенит" победил "Балтику", "Локомотив" выиграл у "Ахмата" в РПЛ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле со счетом 1:0 взял верх над калининградской "Балтикой" в 23-м туре РПЛ.

На 42-й минуте гол забил Педро.

Победа позволила "Зениту" набрать 44 очка и вновь возглавить турнирную таблицу. Идущий на второй строчке "Краснодар" отстает на 1 очко.

В параллельной шедшем матче московский "Локомотив" в гостях взял верх над грозненским "Ахматом" - 2:0.

На 21-й минуте Антон Миранчук реализовал пенальти. 11-метровый удар арбитр Василий Казарцев назначил за игру рукой игрока "Ахмата" Дарко Тодоровтча в своей штрафной площади. Нарушитель был удален с поля.

На 58-й минуте гол забил Сергей Пиняев.

"Локомотив" набрал 36 очков и занимает пятое место. По дополнительным показателям он уступает столичному ЦСКА, который с аналогичным числом очков располагается на четвертой строчке.