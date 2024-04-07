Российский боксер Муртазалиев стал чемпионом IBF

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Бахрам Муртазалиев победил немца Джека Кулькая в поединке за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Бой представителей первого среднего веса прошел в немецком Фалькензе и завершился нокаутом в 11-м раунде.

На профессиональном ринге Муртазалиев носит статус непобежденного боксера, он выиграл все 22 поединка, в том числе 16 – нокаутом.

Для 38-летнего Кулькая поражение стало пятым при 33 победах (14 – досрочно).