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Чемпион России Сосулин проведет бой с американцем Добсоном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU -Российский боксер Павел Сосулин встретится на ринге с американцем Питером Добсоном, поединок состоится 20 апреля в Уфе в рамках очередного турнира серии "Ночь чемпионов IBA".

Поединок рассчитан на восемь раундов, сообщили в Федерации бокса России.

Чемпион России-2023 Сосулин провел на профессиональном ринге восемь поединков, во всех одержал победы (три – досрочно). На счету Добсона 16 побед (девять – нокаутом) и одно поражение.

Изначально Сосулин должен был провести поединок с Эммани Каломбо из ДР Конго, но африканец отказался от боя.

В главном бою шоу россиянин Артур Субханкулов встретится с румыном Джеймсом Череджи (в 10-раундовом поединке за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг.

Также 20 апреля в Уфе россиянин Данис Габдрафиков проведет 6-раундовый рейтинговый бой в весе до 67 кг с бронзовым призером чемпионата мира-2019 и двукратным чемпионом Азии Бобо-Усмоном Батуровым из Узбекистана.

Вечер бокса 20 апреля в Уфе будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA) совместно с промоутерскими компаниями Dynamo boxing promotions и Iron&Gloves Promotions.

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