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"Зенит" обыграл "Краснодар" и упрочил лидерство в РПЛ

"Зенит" обыграл "Краснодар" и упрочил лидерство в РПЛ
Игрок ФК "Зенит" Матео Кассьерра (справа) и игрок ФК "Краснодар" Александр Черников
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 победил "Краснодар" в матче лидеров в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу.

На 16-й минуте игры в Краснодаре хозяева повели в счете. Автором точного удара стал Лукас Оласа.

В начале второго тайма, а именно – на 48-й минуте футболист "Зенита" Матео Кассьерра забил ответный гол. На 64-й минуте победный для петербуржцев гол провел Артур.

"Зенит" упрочил лидерство в турнирной таблице, набрав 47 очков. "Краснодар" продолжает занимать вторую строчку, но отстает уже на четыре балла.

Зенит Краснодар футбол РПЛ
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