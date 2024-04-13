"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Московские "Локомотив" и ЦСКА со счетом 3:3 завершили матч 24-го тура чемпионата России по футболу.

Игра прошла на "РЖД-Арене", домашнем стадионе "Локомотива".

"Локомотив" повел в счете на 44-й минуте благодаря голу Ильи Самошникова. ЦСКА отыгрался на 53-й минуте. Вскоре "Локомотив" еще дважды поразил ворота соперника: на 56-й минуте отличился Максим Глушенков, на 66-й – Лукас Фассон.

В конце игры ЦСКА смог уйти от поражения, точные удары в его составе нанесли Антон Заболотный (80-я минута) и Илья Агапов (87).

Команды являются соседями по турнирной таблице, набрав по 37 очков. ЦСКА занимает четвертое место, "Локомотив" уступает по дополнительным показателям и располагается строчкой ниже.