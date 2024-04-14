Российско-армянский боец Царукян победил Оливейру на турнире UFC

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российско-армянский боец Арман Царукян одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300 Лас-Вегасе.

Претендентский поединок легковесов продлился все три раунда, победу Царукяну присудили раздельным решением судей.

На счету 27-летнего Царукяна теперь в смешанных единоборствах 22 победы и три поражения. 34-летний Оливейра потерпел десятое поражение при 34 победах, один его поединок признан несостоявшимся.

Предположительно, следующий бой Царукян проведет с действующим чемпионом UFC россиянином Исламом Махачевым. Царукян после боя с Оливейрой заявил о готовности взять у российского бойца реванш. В 2019 году он уступил Махачеву в своем дебютном поединке в UFC.