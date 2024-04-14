Алекс Перейра сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бразильский боец смешанного стиля Алекс Перейра победил американца Джамала Хилла в главном поединке турнира UFC 300 в Лас-Вегасе.

Перейра одолел соперника техническим нокаутом в первом раунде.

На кону боя был чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, которым владел Перейра. В результате бразилец защитил титул.

На счету 36-летнего Перейры в смешанных единоборств десять побед и два поражения.32-летний Хилл проиграл второй бой при 12 победах. Один поединок с его участием признан несостоявшимся.