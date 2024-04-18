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"Металлург" выиграл у "Локомотива" в первом матче финала Кубка Гагарина

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" победили ярославский "Локомотив" в первом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) в пользу "Металлурга".

На 43-й минуте Максим Березкин вывел "Локомотив" вперед. На 45-й минуте хоккеист "Металлурга" Никита Михайлис провел ответный гол, на 59-й (в большинстве) Александр Петунин забросил победную шайбу.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Следующий матч команды проведут также в Магнитогорске 20 апреля.

Локомотив Металлург хоккей Континентальная хоккейная лига Кубок Гагарина
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