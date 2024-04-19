Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли НХЛ
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - По итогам завершившегося в ночь на пятницу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сформировались пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.
Восточная конференция
"Каролина" - "Нью-Йорк Айлендерс"
"Бостон" - "Торонто"
"Флорида" - "Тампа-Бэй"
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Вашингтон"
Западная конференция
"Виннипег" - "Колорадо"
"Ванкувер" - "Нэшвилл"
"Даллас" - "Вегас"
"Эдмонтон" - "Лос-Анджелес
Плей-офф стартует в ночь на 21 апреля мск. Серии будут длится до четырех побед. Действующий обладатель Кубка Стэнли – "Вегас".