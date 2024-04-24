Российский боксер Мадиев отметил рост популярности турниров "Ночь чемпионов IBA"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Мадиев в преддверии поединка с эквадорцем Абелем Миной заявил, что доволен своей карьерой. Также он признался, что для него честь участвовать на турнирах серии "Ночь чемпионов IBA", в рамках которой и состоится его бой с Миной.

"У меня был долгий простой, потому что отменялись бои, переносились шоу. Я готовился, но всегда возникали нюансы... И с лета 2023 года я постоянно в подготовке, но пока так и не удалось провести поединок. Рад, что у меня будет возможность выйти на ринг 27 апреля. Своей карьерой я в целом доволен, все идет своим чередом, ничего бы не хотел менять. Все нормально", - приводит слова Мадиева пресс-служба Федерации бокса России.

"Моя цель - стать чемпионом по любой версии. В том числе, мне интересно двигаться по версии IBA. Международная ассоциация бокса проводит хорошие и привлекательные турниры. Эти шоу набирают обороты и становятся очень популярными. Для меня большая честь выступить в рамках такого масштабного турнира. Сейчас мне надо будет хорошо себя проявить в Алматы. Мне будет противостоять быстрый, пластичный и очень опытный соперник. Он многое повидал. Думаю, мы закатим отличное шоу и порадуем зрителей. Я на это настраиваюсь", - сказал Мадиев.

Восьмираундовый бой Мадиева с Миной пройдет 27 апреля в Алма-Ате в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA". Спортсмены представляют категорию веса до 75 кг.

На счету Мадиева на профессиональном ринге 16 побед (пять – нокаутом), три поединка завершились вничью. Последний официальный бой Мадиева прошел в феврале 2023 года, когда россиянин свел вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой.

Мина выиграл 17 боев (девять – досрочно), в трех проиграл. Последний поединок с его участием завершился вничью. Тот бой прошел в феврале 2024 года в Польше с местным боксером поляком Камилом Шереметой (известен по боям с Геннадием Головкиным и Хайме Мунгией).

Этот 8-раундовый бой в весовой категории до 75 кг между Мадиевым и Миной пройдёт в рамках очередного турнира "Ночь чемпионов IBA", который будет организован при поддержке генерального партнера мероприятия букмекерской компании OLIMPBET.

"Моя цель - стать чемпионом по любой версии. В том числе, мне интересно двигаться по версии IBA. Международная ассоциация бокса проводит хорошие и привлекательные турниры. Эти шоу набирают обороты и становятся очень популярными. Для меня большая честь выступить в рамках такого масштабного турнира. Сейчас мне надо будет хорошо себя проявить в Алматы. Мне будет противостоять быстрый, пластичный и очень опытный соперник. Он многое повидал. Думаю, мы закатим отличное шоу и порадуем зрителей. Я на это настраиваюсь", - сказал Мадиев.

Последний официальный бой Мадиева прошёл в феврале 2023 года, когда россиянин свёл вничью поединок с аргентинцем Эмилиано Пучетой. В конце августа 2023 года Мадиев в выставочном противостоянии единогласным решением судей победил Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана. Мина в последний раз выходил на ринг в феврале 2024 года в Польше, и его поединок с поляком Камилом Шереметой (известен по боям с Геннадием Головкиным и Хайме Мунгией) завершился вничью.

Также в рамках шоу 27 апреля выступит еще один россиянин Юрий Осипов. Многократный призер чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 в 8-раундовом поединке в весе до 71 кг встретится с казахстанцем Фарухом Тохтасыновым.

Возглавит турнир "Ночь чемпионов IBA" в Алматы поединок между финалистом юношеских Олимпийских игр-2018 казахстанцем Талгатом Шайкеном и финалистом чемпионата мира-2023, двукратным чемпионом Азии Саиджамшидом Джафаровым из Узбекистана. Победитель этого противостояния станет претендентом на чемпионский пояс IBA в весе до 71 кг.

Международная ассоциация бокса направит средства, вырученные с продажи билетов на турнир 27 апреля, на помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Алматы будет организован промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса Казахстана.