"Локомотив" обыграл "Пари НН" в РПЛ, уступая к компенсированному времени

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили нижегородский "Пари НН" в гостевом матче перенесенного 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Московская команда проигрывала с разницей в два гола, что стало следствием точных ударов нижегородца Николая Калинского с пенальти – на 35-й и 57-й минутах.

На 75-й минуте футболист "Локомотива" Тимур Сулейманов сократил отставание в счете, на 90-2 Антон Миранчук – сравнял счет, реализовав пенальти. На 90+6 Александр С ильянов забил победный гол.

"Локомотив" набрал 41 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Пари НН" - на десятом месте, 28 очков.