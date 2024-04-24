Поиск

"Локомотив" обыграл "Пари НН" в РПЛ, уступая к компенсированному времени

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили нижегородский "Пари НН" в гостевом матче перенесенного 21-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Московская команда проигрывала с разницей в два гола, что стало следствием точных ударов нижегородца Николая Калинского с пенальти – на 35-й и 57-й минутах.

На 75-й минуте футболист "Локомотива" Тимур Сулейманов сократил отставание в счете, на 90-2 Антон Миранчук – сравнял счет, реализовав пенальти. На 90+6 Александр С ильянов забил победный гол.

"Локомотив" набрал 41 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Пари НН" - на десятом месте, 28 очков.

Локомотив Пари НН футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

Надаль заявил, что в последний раз сыграет на турнире Masters в Мадриде

ВАДА заявило о тщательном расследовании дела о допинге в пробах китайских пловцов

USADA призвало пересмотреть работу ВАДА в связи с допингом у китайских пловцов

USADA призвало пересмотреть работу ВАДА в связи с допингом у китайских пловцов

Матч РПЛ ЦСКА – "Спартак" обслужит арбитр Казарцев

"Интер" стал 20-кратным чемпионом Италии по футболу

"Металлург" выиграл у "Локомотива" третий матч финальной серии Кубка Гагарина

Гукеш выиграл турнир претендентов, Непомнящий стал третьим

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });