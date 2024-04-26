Поиск

Боксер Атаев заявил, что его заряжал болевший против него зал на ЧЕ в Сербии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Шарабутдин Атаев, победивший в полуфинале чемпионата Европы в Белграде серба Велько Разнатовича, заявил, что болевшая против него местная публика раззадорила его.

"Конечно, меня это заряжало, поэтому в некоторых моментах тренер это видел и говорил, чтобы не рисковал, не рубился. Публика заводила, я хотел зарубиться и немного поиграть на публику. Интересно, когда весь зал против тебя болеет. В один момент стаканчик вроде с кофе бросили. В общем, что-то залетело в ринг", - сказал Атаев журналистам.

Полуфинал в весовой категории до 86 кг прошел в четверг. Атаев – действующий чемпион мира.

Финалы мужского чемпионата Европы пройдут 28 апреля.

Российские боксеры выступают на чемпионате Европы под государственной символикой РФ.

бокс Белград Сербия Шарабутдин Атаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девять россиян вышли в финал мужского ЧЕ по боксу

ЦСКА и "Спартак" сыграли вничью в матче РПЛ

Четырнадцать футболистов "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом"

Четырнадцать футболистов "Сочи" отравились перед матчем с "Ахматом"

Надаль вышел во второй круг турнира Masters в Мадриде

ВАДА пригласило независимого прокурора в связи с допингом у китайских пловцов

ВАДА пригласило независимого прокурора в связи с допингом у китайских пловцов

Хави передумал покидать пост главного тренера "Барселоны"

"Краснодар" сократил отставание от "Зенита" после поражения петербуржцев

"Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Металлург" в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина КХЛ

"Локомотив" обыграл "Пари НН" в РПЛ, уступая к компенсированному времени

Надаль заявил, что в последний раз сыграет на турнире Masters в Мадриде

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });