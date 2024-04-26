Боксер Атаев заявил, что его заряжал болевший против него зал на ЧЕ в Сербии

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Шарабутдин Атаев, победивший в полуфинале чемпионата Европы в Белграде серба Велько Разнатовича, заявил, что болевшая против него местная публика раззадорила его.

"Конечно, меня это заряжало, поэтому в некоторых моментах тренер это видел и говорил, чтобы не рисковал, не рубился. Публика заводила, я хотел зарубиться и немного поиграть на публику. Интересно, когда весь зал против тебя болеет. В один момент стаканчик вроде с кофе бросили. В общем, что-то залетело в ринг", - сказал Атаев журналистам.

Полуфинал в весовой категории до 86 кг прошел в четверг. Атаев – действующий чемпион мира.

Финалы мужского чемпионата Европы пройдут 28 апреля.

Российские боксеры выступают на чемпионате Европы под государственной символикой РФ.