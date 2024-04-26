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Сергей Ташуев покинул пост главного тренера "Факела"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Главный тренер воронежского футбольного клуба "Факел" Сергей Ташуев объявил о решении покинуть свой пост. Причина - семейные обстоятельства.

"Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провёл в "Факеле". Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям", - приводятся слова 65-летнего Ташуева на сайте "Факела".

Ташуев возглавил "Факел" в сентябре прошлого года. Тогда команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Сейчас располагается на 11-й строчке.

футбол Факел Сергей Ташуев
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