Игорь Черевченко возглавил воронежский ФК "Факел"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Факел" (Воронеж) на своем официальном объявил о назначении Игоря Черевченко в качестве главного тренера команды.

В этой должности Черевченко сменил Сергея Ташуева, который покинул "Факел" по семейным обстоятельствам.

Черевченко ранее работал в московском "Локомотиве", с которым выиграл Кубок России, калининградской "Балтике", тульском "Арсенале", "Химках" и таджикском "Истиклоле". Вместе с командой из Душанбе в 2023 году он стал победителем чемпионата и Кубка Таджикистана.