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РФС нацелен продлить контракт с Карпиным

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков.

"Мы удовлетворены работой Валерия Георгиевича. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество было продолжено. Но он сейчас решает турнирные задачи с клубом. Договорились, что вернемся к обсуждению этого вопроса в конце мая", - приводит слова Дюкова "Матч ТВ".

55-летний Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его контракт с РФС истекает в августе 2024 года. При этом он совмещает работу в сборной с деятельностью на посту главного тренера ФК "Ростов".

Александр Дюков футбол Валерий Карпин
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