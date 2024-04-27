В Федерации бокса не увидели злого умысла в инциденте с гимном РФ на ЧЕ

Но было неприятно, заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Федерации бокса России уверены, что инцидент с отключением гимна РФ во время церемонии награждения на чемпионате Европы по боксу в Сербии связан исключительно с техническим сбоем. Об этом заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

"Это было неприятно, но никакого злого умысла не было. Нам принесли официальные извинения со стороны технического делегата. Мы понимаем объективно, что это технический сбой. Здесь, по секрету скажу, в начале и электричество отключалось. Были в организационных моментах такие неприятности. А так как наш гимн был первым, так всё сошлось. Разобрались, принесли извинения. Главное, мы знаем слова гимна и спели, что всем всегда советую и делать", - сказала Кириенко журналистам.

В честь отечественной спортсменки Юлии Чумгалаковой на арене в Белграде прозвучал гимн России – отечественные спортсмены на чемпионате Европы выступают под государственной символикой РФ. Однако по техническим причинам музыка прервалась, зрители на трибунах его допели сами. Очевидцем этого стал присутствующий на турнире корреспондент "Интерфакса". Позднее Чумгалакова выразила ему мнение, что "ничего страшного не произошло".

Женская сборная России завоевала три золотые и семь серебряных медалей ЧЕ и выиграла общекомандный зачет.

28 апреля пройдут мужские финалы с участием девяти россиян.