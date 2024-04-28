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Россиянин Мадиев уступил эквадорцу Мине на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Для него это первое поражение на профессиональном ринге

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Магомед Мадиев потерпел поражение от представителя Эквадора Абеля Мины на турнире "Ночь чемпионов IBA" в Алма-Ате.

По итогам поединка представителей весовой категории до 75 кг Мине присудили победу единогласным решением судей.

"Мне хотелось побольше порубиться, красиво побоксировать, но соперник не давал этого сделать – он постоянно вязал и убегал", - посетовал после боя Мадиев, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

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"Я хотел эмоционально выплеснуться, и у меня это получилось, но не получилось, как следует подготовиться. Так уж сложились обстоятельства, но все нормально. Что случилось? Ввиду семейных обстоятельств. При хорошей подготовке все будет хорошо", - отметил он.

Таким образом, Мадиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, на его счету также 16 побед и три ничьи. Мина выиграл 17-й бой при трех поражениях и одной ничьей.

Также в рамках шоу "Ночь чемпионов IBA" в Казахстане многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов в поединке в весе до 71 кг единогласным решением судей проиграл казахстанцу Фаруху Тохтасынову.

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В главном бою шоу 27 апреля финалист чемпионата мира-2023, двукратный чемпион Азии Саиджамшид Джафаров из Узбекистан раздельным решением судей победил финалиста юношеских Олимпийских игр-2018 казахстанца Талгата Шайкена и завоевал пояс чемпиона Азии по версии IBA в весе до 71 кг.

Международная ассоциация бокса направит средства, вырученные с продажи билетов на турнир 27 апреля, на помощь пострадавшим от паводков в Казахстане.

Турнир "Ночь чемпионов IBA" в Алматы был организован промоутерской компанией Iron&Gloves Promotions при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса Казахстана.

IBA Магомед Мадиев
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