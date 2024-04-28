Эдмонд Худоян впервые стал чемпионом Европы по боксу

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира-2023 по боксу Эдмонд Худоян победил армянина Барегама Арутюняна в финале чемпионата Европы в Сербии.

По итогам трехраундового поединка в весовой категории до 48 кг победа россиянину присуждена единогласным решением судей.

"У меня была бронза чемпионата мира, хотелось планку повысить. Спасибо нашей команде. Спасибо тренерам, кто болел, переживал. Ценю всех. Это наша общая победа", - сказал Худоян журналистам.

"Золото чемпионата Европы – это очень важно. У меня не было медалей такого ранга. Было золото чемпионата мира среди студентов. Но это – не такой ранг. И теперь будет звание Заслуженного мастера спорта. Я очень рад. На этом не останавливается, идем дальше", - отметил он.

В воскресенье проходят мужские финалы чемпионата Европы, в решающих поединках примут участие девять россиян.