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Победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергеев назвал ожидаемым результат сборной России на ЧЕ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион России-2023 по боксу и победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергей Сергеев счел закономерным результат сборной на чемпионате Европы в Сербии.

"Результат был для меня ожидаемый, так как команда была очень сильно готова. Мы готовились к этому чемпионату три месяца, провели три хороших и продуктивных сбора. Месяцами никто из парней не видел родных и близких. И вот он результат. Я очень рад, что четыре наших пацана выполнили звание ЗМС. Обидно за свою весовую категорию 75 кг, что Джамбулату Бижамову не отдали победу", - приводит слова Сергеева пресс-служба Федерации бокса России.

"Сейчас очень много стартов у нашей сборной. Игры БРИКС, Игры Дружбы и чемпионат мира. Мы будем готовы туда на 100%", - отметил Сергеев.

На прошедшем в Белграде чемпионате Европы мужская сборная России завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, женская сборная – 3 золотые, 7 серебряных медалей. Мужская и женская сборные стали победителями в общих зачетах.

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