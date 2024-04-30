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Петряков победил Мирошниченко на боксерском турнире в Казани

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Виталий Петряков победил своего соотечественника Никиту Мирошниченко в главном поединке турнира "Путь чемпиона" в Казани.

По итогам десяти раундов победу Петрякову присудили единогласным решением судей. Петряков занимает первую строчку среди российских боксёров полусреднего веса на портале BoxRec. Для тренирующегося в Гвадалахаре у тренеров Сауля Альвареса Мирошниченко эта неудача стала первой в карьере.

"Я в принципе просто сделал всё, что мне говорила моя команда. Вот мы и видим результат. Я не готов сейчас обсуждать возможный реванш с ним, потому что сейчас весь на эмоциях. Всё, что я сейчас хочу — отдохнуть и провести время со своими родными и близкими. Пока не готов говорить про реванш", - сказал Петряков по окончании поединка.

В со-главном событии шоу российский легковес Алексей Мазур в 8-раундовом поединке единогласным решением судей победил Лорена Джафета из Танзании.

Изначально эти боксёры должны были встретиться 4 апреля в Ярославле, но то шоу было перенесено в связи с повышенными мерами безопасности. До этого Мазур должен был выйти на ринг 8 марта в Майкопе в противостоянии с другим боксёром из Танзании Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

Шоу в Казани было организовано промоутерскими компаниями "Ratel Pro Fight" и "Iron & Gloves Promotions" при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Республики Татарстан.

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