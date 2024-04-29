Мирошниченко и Петряков прошли процедуру взвешивания перед боем в Казани

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Казани состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира серии "Путь чемпиона", который пройдет в столице Татарстана 29 апреля.

В главном поединке встретятся российские боксеры Виталий Петряков и Никита Мирошниченко. Представители полусреднего веса проведут 10-раундовый поединок.

Вес Мирошниченко составил 67,55 кг, вес Петрякова – 67,25 кг.

Мирошниченко спарринговал с Саулем Альваресом и сейчас тренируется под руководством тренера Канело Эдди Рейносо. В последний раз Мирошниченко боксировал на территории России в июле 2017 года, после этого он проводил поединки в США и Мексике. В последний раз Мирошниченко выходил на ринг в ноябре 2023 года, когда свел вничью бой с Хуаном Пабло Ромеро.

Уроженец Татарстана экс-чемпион WBC Youth Петряков в последний раз боксировал в сентябре в Альметьевске, когда единогласным решением судей победил Джабулани Макенсе из ЮАР.

В со-главном событии шоу Алексей Мазур выйдет на ринг в 10-раундовом поединке в лёгком весе против Лорена Джафета из Танзании.

Мазур и Джафет должны были провести поединок 4 апреля в Ярославле, но то шоу было перенесено в связи с повышенными мерами безопасности. До этого Мазур должен был выйти на ринг 8 марта в Майкопе в противостоянии с другим боксёром из Танзании Саиди Мколой. Но африканец по медицинским показателям не смог вылететь в Россию.

Вес Мазура составил 62,25 кг, а Джафета – 61,35 кг.

Шоу будет организовано промоутерскими компаниями Ratel Pro Fight и Iron & Gloves Promotions при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Республики Татарстан.