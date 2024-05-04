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"Реал" стал 36-кратным чемпионом Испании по футболу

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мадридский "Реал" досрочно завоевал звание чемпиона Испании по футболу в сезоне-2023/24.

В субботу лидирующий в турнирной таблице "Реал" дома победил в 34-м туре команду "Лас-Пальмас" (3:0), тогда как "Барселона", ближайший преследователь, в гостях потерпела поражение от "Жироны" (2:4).

За четыре тура до финиша "Реал" набрал 87 очков. "Жирона" поднялась на второе место, но отстает на 13 очков, опустившаяся на третью строчку "Барселона" - на 14.

Таким образом, "Реал" в 36-й раз выиграл чемпионат Испании, он – самый титулованный участник турнира. Сезоном ранее победителем Примеры, главного дивизиона испанского футбола, стала "Барселона".

футбол Барселона Реал Испания
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