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"Спартак" сыграл вничью со сменившим главного тренера "Пари НН"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между нижегородским "Пари НН" и московским "Спартаком" завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Нижнем Новгороде, она стала первой для нового главного тренера хозяев серба Саши Илича. О его назначении было объявлено 4 мая, его предшественником на посту главного тренера "Пари НН" был Сергей Юран.

Командой "Спартак" после увольнения испанца Гильермо Абаскаля с 14 апреля руководит исполняющий обязанности главного тренера босниец Владимир Слишкович. При нем москвичи идут без поражений.

"Спартак" набрал 43 очка и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Потерпевший до этого матча шесть поражений подряд "Пари НН" находится на 11-й строчке, у него 29 очков.

Пари НН Спартак футбол
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