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Кучеров попал в шорт-лист претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ

Кучеров попал в шорт-лист претендентов на приз самому ценному игроку НХЛ
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров вошел в тройку претендентов на "Харт Трофи" - приз, вручаемый самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в сезоне-2023/24, набрав 144 (44+100 по системе "гол+пас") очков в 81 матче. Это личный рекорд хоккеиста и лучший показатель в истории "Тампы". Благодаря своей результативности, 30-летний форвард получил приз "Арт Росс Трофи", вручаемый самому результативному игроку чемпионата.

А сезоне-2018/19 Кучеров уже становился обладателем "Харт Трофи"

В тройку претендентов вошли также канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон и его соотечественник, нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

Маккинон в чемпионате занял второе место в списке бомбардиров, набрав 140 (51+89) очков в 82 матчах. Коннор Макдэвид – третий в списке самых результативных – 132 (32+100) очка в 76 играх.

НХЛ хоккей Национальная хоккейная лига Никита Кучеров
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