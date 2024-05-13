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ФК ЦСКА и "Динамо" сыграют с сербскими клубами в товарищеском турнире

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Московские футбольные клубы ЦСКА и "Динамо" примут участие в международном товарищеском турнире "Братский кубок", сообщает пресс-служба армейского ФК.

Соревнование пройдет в Москве с 4 по 7 июля, в нем также сыграют сербские команды "Партизан" и "ОФК Белград".

Игры пройдут в классическом формате: два тайма по 45 минут, в случае ничейного исхода, как в матчах Кубка России, команды будут бить пенальти. "Разрешается задействовать в матче "селебрити-футболистов" (ветеранов либо звездных болельщиков): до четырех человек у каждой команды", - говорится в сообщении.

Результаты матчей пойдут в зачет российской и сербской сторон соответственно. За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу в серии 11-метровых - 2, в случае поражения в серии пенальти - 1, в случае обычного поражения - 0. В результате трофей турнира достанется одной из стран – России или Сербии.

футбол
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